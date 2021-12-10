Зроблені чарівними "ельфами" мануфактури Bentley з екологічних матеріалів, що залишились від виробництва.

Святкова колекція аксесуарів для ялинки включає 12 моделей, які будуть випущені лімітованою серією. Колекція отримала назву Sustainabaubles – від sustainable (у значенні “чистий”) та baubles (“прикраси”). Для створення прикрас майстри із Крю використовували матеріали, що застосовуються в автомобілях Bentley.

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Серед прикрас Bentley є сніжинка з гайок, фігурка оленя зі шпону дерева, панчохи з натуральної шкіри з крісел, крилатий логотип на червоному тлі тощо. Більшість виробів прикрашає логотип Bentley.

Фото: ялинкові прикраси від Bentley / Bentley

У рекламному ролику співробітники мануфактури взяли на себе роль різдвяних ельфів. За сюжетом вони врятували свято, таємно виготовивши ялинкові іграшки з обрізків тканини та деталей, які залишились від виробництва.

Ялинкові прикраси Bentley не продаватиме, а виставить на аукціон наприкінці грудня.