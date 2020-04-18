Впервые с 1930 года британская марка Bentley выпустила двухместный родстер и назвала его Mulliner Bacalar. Хотя на самом деле это больше чем отдельная модификация.

Модель выполнена на платформе кабриолета Continental GT Convertible, но получила абсолютно уникальный кузов и таких машин выпустят всего 12 штук.

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Марка Mulliner когда-то выпускала кареты и экипажи, а позже эксклюзивные кузова для автомобилей. Сейчас она работает с маркой Bentley и каждый из 12 Mulliner Bacalar продадут по цене примерно в полтора миллиона фунтов. Степень персонализации каждого авто может просто зашкаливать, ведь заказчики могут просить любой декор.

Bentley Mulliner Bacalar / Фото bentleymotors

А вот под капотом – знакомая техника – 6-литровый мотор на 12 цилиндров от Continental GT, мощностью в 659 сил и крутящим моментом в 900 ньютон метров. Вся эта мощность передается на все колеса через роботизированную коробку передач.



У Bentley Mulliner Bacalar 6-литровый мотор на 12 цилиндров от Continental GT / Скриншот

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