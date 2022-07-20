В Украину повезли литовский бензин в обход беларуси. Новый маршрут пролегает через Польшу.

Грузовая компания LTG Cargo, которая входит в группу “Литовские железные дороги”, начала перевозить в Украину нефтепродукты из Литвы в обход беларуси. Речь идет о топливе, которое производит предприятие Orlen Lietuva (оно входит в структуру польского концерна Orlen).

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О начале поставок сообщили в LTG Cargo. К концу лета ежемесячные объемы поставок достигнут 30 тыс. тонн, подсчитали в компании.

Пока топливо перевозят 2 – 3 раза в неделю. Маршрут пролегает между терминалами Моцкава (Литва) и Тракишки (Польша). Из Польши в Украину топливо везут через пункт пропуска Ягодин. В перевозках участвует “Укрзализныця”.

Позже LTG Cargo планирует расширять географию перевозок топлива. Компания планирует настроить логистику из порта Клайпеды.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что в Украине сохраняется дефицит топлива, однако ситуация частично стабилизировалась. Чтобы полностью преодолеть дефицит, понадобится несколько месяцев, считает чиновник.

Он напомнил, что до полномасштабной войны Украина производила 40% нефтепродуктов самостоятельно. Однако Кременчугский завод трижды атаковали, производство остановилось. Кроме того, белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали продавать нефтепродукты. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в частности премиальным топливом. Но первых трех источников сегодня нет.

Кроме того, ряд нефтебаз с запасами топлива был уничтожен врагом. А импорт топлива морским путем невозможен из-за блокады акватории Черного моря.