Нефтепродукты в группе уже несколько недель подряд продолжают снижаться в цене. Украинские мини-НПЗ уже поставляют бензин и дизель дешевле 40 грн за литр.

В пятницу, 15 июля, в среднем по стране бензины в общем можно было приобрести за 46 грн/л, что на 2 грн/л ниже цен в прошлую пятницу. Дизельное горючее, в свою очередь, в среднем за неделю потеряло 1,75 грн/л и торговалось в группе на уровне 47,25 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Бензин 15 июля можно было приобрести в пределах 44-47 грн/л, что ниже цен в прошлую пятницу на 1-2 грн/л. При этом ряд трейдеров рассказали, что на рынке ощущается нехватка высокооктана с южного направления поставок, а западный ресурс А-95 поступает в их регионы постоянно и ритмично. На рынке также присутствует бензин производства мини-НПЗ, его можно было приобрести на этой неделе за 37 грн/л, что на 20% дешевле заводского горючего.

Предложения дизельного горючего 15 июля находились в пределах диапазона 42-51 грн/л, что также ниже цен 8 июля на 1-2 грн/л. Дизель производства "миников" на этой неделе предлагался в рынок по цене 40 грн/л, что на 18% дешевле заводского ГП. По информации А-95, на этой неделе ресурс дизельного горючего производства мини-НПЗ будет стартовать с ценника 39 грн/л.