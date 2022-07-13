В отдельных сетях АЗС в продаже начал появляться высокооктановый бензин марки А-98. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Так, на прошлой неделе А-98+ заметили на АЗС сети Grand-Petrol. Как сказали enkorr в компании, они “открыли продажу бензина и дизельного топлива с ограничением в 20 л и запретом заправлять в канистры”.

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“Рынок еще испытывает голод, так что и ДТ, и 95-ый бензин распродали почти полностью, А-98+ есть, но спрос на него есть, поэтому его тоже осталось немного, поэтому мы пока приняли решение отпускать топливо только для корпоративных клиентов и корпорации “Укравто” по спискам”, – отметил собеседник enkorr в компании.

Цена на А-98+ в Grand-Petrol, как видно из информации на сайте компании, – 79,99 грн/л.

На отдельных АЗК сети Socar тоже можно увидеть Nano 98, который продают за 53 грн/л, причем отпускают не более 30 л за раз. Как отметили в компании, сейчас допродают остатки этого топлива, которое было поставлено с литовского завода ORLEN.

“На этом с 98-ым бензином пока все, нужно насытить рынок 95-ым, а потом уже думать о расширении ассортимента”, – рассказали в пресс-службе сети.

Поглядывают в сторону торговли 98-ым бензином и в сети “Катрал”, говоря, что клиенты есть, так что накапливаться он не будет. Однако, в компании отмечают, что пока прорабатывают варианты, откуда его везти и как наладить логистику.

“Мы очень хотим, но пока не понимаем откуда, из Литвы – далеко везти, и именно этот вариант мы пока видим как единственно возможный, но туда нужно ехать договариваться”, – подытоживают в сети.

Согласно данным Консалтинговой группы “А-95”, украинские операторы с начала лета импортировали в Украину 47 т бензина марки А-98.