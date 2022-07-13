В окремих мережах АЗС у продажу почав з’являтися високооктановий бензин марки А-98. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

Так, минулого тижня А-98+ помітили на АЗС мережі Grand-Petrol. Як сказали enkorr у компанії, вони "відкрили продаж бензину і дизельного пального з обмеженням в 20 л і забороною заправляти у каністри".

Читайте також: Бензин А-98: де придбати пальне для "заряджених" авто

"Ринок ще відчуває голод, тож і ДП, й 95-ий бензин розпродали майже повністю, А-98+ є, але попит на нього є, тож його теж залишилося небагато, тому ми поки прийняли рішення відпускати пальне тільки для корпоративних клієнтів і корпорації "Укравто" за списками", – зазначив співрозмовник enkorr у компанії.

Ціна на А-98+ в Grand-Petrol, як видно з інформації на сайті компанії, – 79,99 грн/л.

На окремих АЗК мережі Socar теж можна побачити Nano 98, який продають за 53 грн/л, причому відпускають не більше 30 л за раз. Як зазначили у компанії, наразі допродують залишки цього пального, яке було постачено з литовського заводу ORLEN.

"На цьому з 98-им бензином наразі все, потрібно наситити ринок 95-им, а потім вже думати про розширення асортименту", – розповіли в прес-службі мережі.

Поглядають у бік торгівлі 98-им бензином і в мережі "Катрал", кажучи, що клієнти є, тож накопичуватися він не буде. Проте, у компанії зазначають, що поки пропрацьовують варіанти, звідки його везти і як налагодити логістику.

"Ми дуже хочемо, але поки не розуміємо звідки, з Литви – далеко везти, та саме цей варіант ми поки бачимо як єдино можливий, але туди потрібно їхати домовлятися", – підсумовують у мережі.

Згідно даних Консалтингової групи "А-95", українські оператори з початку літа імпортували в Україну 47 т бензину марки А-98.