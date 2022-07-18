Нафтопродукти в гурті вже декілька тижнів поспіль продовжують знижуватися в ціні. Українські міні-НПЗ вже постачають бензин та дизель дешевше 40 грн за літр.

У п’ятницю, 15 липня, в середньому по країні бензини в гурті можна було придбати за 46 грн/л, що на 2 грн/л нижче від цін минулої п’ятниці. Дизельне пальне, в свою чергу, в середньому за тиждень втратило 1,75 грн/л і торгувалося в гурті на рівні 47,25 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи “А-95”.

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Бензин 15 липня можна було придбати в межах 44-47 грн/л, що нижче від цін минулої п’ятниці на 1-2 грн/л. При цьому низка трейдерів розповіли, що на ринку відчувається нестача високооктана з південного напрямку постачання, а західний ресурс А-95 надходить у їхні регіони постійно і ритмічно. На ринку також присутній бензин виробництва міні-НПЗ, його можна було придбати на цьому тижні за 37 грн/л, що на 20% дешевше від заводського пального.

Пропозиції дизельного пального 15 липня перебували у межах діапазону 42-51 грн/л, що також нижче від цін 8 липня на 1-2 грн/л. Дизель виробництва “мініків” на цьому тижні пропонувався в ринок за ціною 40 грн/л, що на 18% дешевше від заводського ДП. За інформацією “А-95”, цього тижня ресурс дизельного пального виробництва міні-НПЗ стартуватиме з цінника 39 грн/л.