Концепт был замечен в Испании во время рекламной фотосессии. Вероятно, французский производитель приготовил шоукар для показа в Женеве.

Портал AutoWeek из Нидерландов обнародовал снимки нового концептуального кроссовера Renault, замеченного на улицах Барселоны. Хотя официальных анонсов от французской марки еще не было, автомобиль вписывается в стилистические рамки концепции электрокаров EZ.

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Два года назад аналогичная история с утечкой шпионских фото имела место с концептом Renault в Варшаве. Позже, на Парижском автошоу, выяснилось, что это был прототип Renault EZ-Ultimo. Появление концепта Renault EZ-GO также предшествовали шпионские снимки. Такая закономерность наводит на мысль о неслучайности. Тизерная кампания по-французски?

Как и раньше, название концепта на снимке пока неизвестно. Можно лишь предположить, что, как и остальные EZ-мобили, новый будет электрическим, созданным по стратегии электрической мобильности Renault Drive The Future. Согласно стратегии, представленной еще в 2017 году, Renault будет иметь в своей линейке 8 электромобилей и 12 гибридов.

Фото: безымянный концепт Renault / AutoWeek

Вероятным местом появления нового концепта от Renault станет автосалон в Женеве, который откроется 05 марта.

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