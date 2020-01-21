Концепт був помічений в Іспанії під час рекламної фотосесії. Імовірно, французький виробник приготував шоукар для показу в Женеві.

Портал AutoWeek з Нідерландів оприлюднив знімки нового концептуального кросовера Renault, поміченого на вулицях Барселони. Хоча офіційних анонсів від французької марки ще не було, автомобіль вписується в стилістичні рамки концептії електрокарів EZ.

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Два роки тому аналогічна історія з витоком шпигунських фото мала місце з концептом Renault у Варшаві. Пізніше, на Паризькому автошоу, з’ясувалось, що то був прототип Renault EZ-Ultimo. Появі концепта Renault EZ-GO також передували шпигунські знімки. Така закономірність наводить на думку про невипадковість. Тізерна кампанія по-французьки?

Як і раніше, назва концепта на знімку наразі невідома. Можна лише припустити, що, як і решта EZ-мобілів, новий буде електричним, створеним за стратегією електричної мобільності Renault Drive The Future. Згідно зі стратегією, представленою ще у 2017 році, Renault матиме в своїй лінійці 8 електромобілів і 12 гібридів.

Фото: безіменний концепт Renault / AutoWeek

Імовірним місцем появи нового концепта від Renault стане автосалон у Женеві, котрий відкриється 05 березня.

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