Він призначений для перевезення пасажирів або вантажів на невеликі відстані.

Французький автовиробник продовжує розширювати свій концептуальний парк автономних транспортних засобів. Остання новинка з серії EZ має назву “Капсула” і є експериментом в області “мікромобільності”.

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Renault EZ-Pod являє собою електровізок без дверей. У пасажирському виконанні всередині капсули розміщена пара сидінь, а у версії для доставки увесь простір відданий під вантаж.

Фото: концепт Renault EZ-Pod / Renault

Безпілотник має довжину усього в 2,57 м та ширину в 1,26 м. Основою для EZ-Pod став мініатюрний серійний електрокар Renault Twizy. Від нього концепт успадкував і 11-сильний електромотор. Про батареї та запас ходу на одному заряді виробник не надав інформації.

Цікаво, що один з можливих режимів роботи EZ-Pod передбачає слідування за людиною – роботизована платформа допоможе, наприклад, доправити сумки з супермаркету додому. У деяких випадках безпілотник навіть зможе заїжджати в житлові приміщення. Наприклад, коли ним користуватиметься людина з обмеженими фізичними можливостями.



Також EZ-Pod зможе отримати доступ для руху в пішохідних зонах. Для цього він має обмеження максимальної швидкості руху до 6 км/год.



Фото: електричний фургон Renault EZ-Flex / Renault

Одночасно з появою прес-реліза про EZ-Pod компанія Renault оголосила про початок роботи у режимі реального життя ще одного електрокара – компактного фургона EZ-Flex, про який ми розповідали раніше. Кілька таких мінівенів буде використовувати для доставки французька поштова служба La Poste.

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