Он предназначен для перевозки пассажиров или грузов на небольшие расстояния.

Французский автопроизводитель продолжает расширять свой концептуальный парк автономных транспортных средств. Последняя новинка из серии EZ имеет название “Капсула” и является экспериментом в области “микромобильности”.

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Renault EZ-Pod представляет собой электротележку без дверей. В пассажирском исполнении внутри капсулы размещена пара сидений, а в версии для доставки все пространство отдано под груз.

Фото: концепт Renault EZ-Pod / Renault

Беспилотник имеет длину всего в 2,57 м и ширину в 1,26 м. Основой для EZ-Pod стал миниатюрный серийный электрокар Renault Twizy. От него концепт унаследовал и 11-сильный электромотор. О батарее и запасе хода на одном заряде производитель не предоставил информации.

Интересно, что один из возможных режимов работы EZ-Pod предполагает следование за человеком – роботизированная платформа поможет, например, доставить сумки из супермаркета домой. В некоторых случаях беспилотник даже сможет заезжать в жилые помещения. Например, когда им будет пользоваться человек с ограниченными физическими возможностями.

Также EZ-Pod сможет получить доступ для движения в пешеходных зонах. Для этого он имеет ограничение максимальной скорости движения до 6 км/час.



Фото: Электрический фургон Renault EZ-Flex / Renault

Одновременно с появлением пресс-релиза о EZ-Pod компания Renault объявила о начале работы в режиме реального жизнь еще одного электрокара – компактного фургона EZ-Flex, о котором мы рассказывали ранее. Несколько таких минивэнов будет использовать для доставки французская почтовая служба La Poste.

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