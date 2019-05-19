Focus Wagon стал третьей моделью марки с шильдиком ST и самой практичной из всех.

Ford продолжает расширять линейку спортивных моделей, добавив к хэтчбекам Fiesta ST и Focus ST 280-сильный универсал Focus ST Wagon.

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На европейском рынке новинка появится в двух модификациях: с бензиновым 2,3-литровым EcoBoost мощностью в 280 л.с. или двухлитровым дизелем EcoBlue, что производит 190 сил. Выбор из 6-скоростной механики или 7-ступенчатого “автомата” доступен только для бензиновой версии, тогда как дизельный агрегат комплектуется только МКП.

Фото: универсал Ford Focus ST Wagon / Ford

По времени ускорения до 100 км/ч универсал лишь на одну десятую секунды уступает хэтчбеку Focus ST и выполняет это упражнение за 5,8 секунды, если говорить о 280-сильной версии и за 7,7 секунды в случае дизеля. Максимальная скорость составляет 250 и 220 км/ч соответственно. Focus ST Wagon оснащается имитацией блокировки дифференциала и имеет несколько настроек электроники для различных режимов движения.

Фото: Ford Focus ST Wagon 2019 / Ford

Выполнение универсала ST имеет особый обвес по периметру кузова, спортивные кресла Recaro, легкосплавные диски и другое оборудование, не доступное остальным комплектациям универсала Focus 2019 года.

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