Дизайнеры Motor1.com представляют рендеры Ferrari Purosangue - первого в истории марки кроссовера, построенного на новой переднемоторной платформе.

Появление модели Purosangue станет переломным моментом для всей мировой автомобильной промышленности, потому что это будет первый в истории Ferrari кроссовер. Премьера машины запланирована на 2022 год, но дизайнеры Motor1.com уже представляют внешний вид новинки.

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Машина будет построена на новой переднемоторной платформе. Естественно, Purosangue получит характерные для фирменного дизайна Ferrari черты, но также обзаведется и уникальными решениями вроде C-образных фар и выдвижных ручек дверей, которые прячутся заподлицо с панелью. Это та информация, которая есть в нашем распоряжении от инсайдеров сейчас, но не исключено, что в серийной модели что-то изменится.

Под кузовом Ferrari Purosangue будет скрытый двигатель, расположенный за передней осью, тогда как коробку передач с двойным сцеплением разместят в задней части автомобиля. О моторе информации пока нет, но, по слухам, речь идет о гибридной силовой установке с одним или парой электромоторов для повышения крутящего момента и оптимизации развесовки кроссовера.