Дизайнери Motor1.com представляють рендери Ferrari Purosangue - першого в історії марки кросовера, побудованого на новій передньомоторной платформі.

Поява моделі Purosangue стане переломним моментом для всієї світової автомобільної промисловості, тому що це буде перший в історії Ferrari кросовер. Прем'єра машини запланована на 2022 рік, але дизайнери Motor1.com вже представляють вигляд новинки.

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Машина буде побудована на новій передньомоторной платформі. Природно, Purosangue отримає характерні для фірмового дизайну Ferrari риси, але також обзаведеться і унікальними рішеннями на кшталт C-видних фар і висувних ручок дверей, що ховаються врівень з панеллю. Це та інформація, яка є в нашому розпорядженні від інсайдерів зараз, але не виключено, що в серійної моделі щось зміниться.

Під кузовом Ferrari Purosangue буде прихований двигун, розташований за передньою віссю, тоді як коробку передач з подвійним зчепленням розмістять в задній частині автомобіля. Про мотор інформації поки немає, але, за чутками, мова йде про гібридну силову установку з одним або парою електромоторів для підвищення крутного моменту і оптимізації маси кросовера.