Focus Wagon став третьою моделлю марки з шильдиком ST і найпрактичнішою з усіх.

Ford продовжує розширювати лінійку спортивних моделей, додавши до хетчбеків Fiesta ST і Focus ST 280-сильний універсал Focus ST Wagon.

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На європейському ринку новинка зявиться в двох модифікаціях: з бензиновим 2,3-літровим EcoBoost потужністю у 280 к.с. або дволітровим дизелем EcoBlue, що продукує 190 сил. Вибір з 6-швидкісної механіки чи 7-ступінчатого “автомата” доступний лише для бензинової версії, тоді як дизельний агрегат комплектується тільки МКП.

Фото: універсал Ford Focus ST Wagon / Ford

За часом прискорення до 100 км/год універсал лише на одну десяту секунди поступається хетчбеку Focus ST і виконуює цю вправу за 5,8 секунди, якщо говорити про 280-сильну версію і за 7,7 секунди у випадку дизеля. Максимальна швидкість становить 250 і 220 км/год відповідно. Focus ST Wagon оснащується імітацією блокування диференціала і має кілька налаштувань електроніки для різних режимів руху.

Фото: Ford Focus ST Wagon 2019 / Ford

Виконання універсала ST має особливий обвіс по периметру кузова, спортивні крісла Recaro, легкосплавні диски та інше обладнання, не доступне решті комплектацій універсала Focus 2019. До того ж,

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