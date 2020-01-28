Автомобильное телешоу с каждым сезоном становится все более экстремальным.

"А если все будут прыгать с моста – ты тоже с ними?" – говорили нам учителя и родители в детстве, ругая за следование "стадному инстинкту". Возможно, ведущим Top Gear никто такого не говорил.

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Банджи-джампинг – популярный во всем мире вид экстремальных развлечений. Очень рискованный. Даже для человека в обычных условиях, не говоря о том, что ранее никто и никогда не прыгал с банджи, сидя в водительском кресле автомобиля.

На этом аттракционе участников привязывают к длинному резиновому канату, на котором они осуществляют скачок вниз. После максимального растяжения канат сокращается и поднимает прыгуна вверх. Этот цикл подъема-падения повторяется несколько раз. Скорость падения может достигать 120 и более км/ч, резиновый канат растягивается более чем в три раза, а перегрузки во время замедления составляют от 2,5 до 3,5 g.

Один из ведущих телешоу – Фредди Флинтофф, вызвался пощекотать свои нервы бешеным прыжком с банджи внутри MG Rover. Дело в том, что горячие головы решили проверить, возможно ли, чтобы в старого британского кабриолета ускорение от 0 до 100 км/ч было лучшим, чем в самых крутых гиперкаров современности – около 2 секунд. Жуткий крик Фредди из пропасти за дамбой показал, что такое действительно возможно. И прыгать за ним почему-то совсем не хочется. Лучше пойти посмотреть новый сезон шоу Top Gear.

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