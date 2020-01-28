Автомобільне телешоу з кожним сезоном стає все більш екстремальним.

“А як всі будуть стрибати з мосту – ти теж разом з ними?” – казали нам вчителі й батьки в дитинстві, сварячи за слідування “стадному інстинкту”. Можливо, ведучим Top Gear ніхто такого не казав.

Також цікаво: Porsche представила художнє рекламне відео "Викрадення" про Taycan та спорткари з музею

Банджі-джампінг – популярний в усьому світі вид екстремальних розваг. Дуже ризикований. Навіть для людини у звичайних умовах, не кажучи про те, що раніше ніхто й ніколи не стрибав з банджі, сидячи у водійському кріслі автомобіля.

На цьому атракціоні учасників прив'язують до довгого гумового канату, на якому вони здійснюють стрибок вниз. Після максимального розтягнення канат скорочується і піднімає стрибуна вгору. Цей цикл підйому-падіння повторюється кілька разів. Швидкість падіння може досягати 120 і більше км/год, гумовий канат розтягується більш, як втричі, а перевантаження під час уповільнення становить від 2,5 до 3,5 g.

Один з ведучих телешоу – Фредді Флінтофф, зголосився полоскотати свої нерви шаленим стрибком з банджі, всередині MG Rover. Справа в тому, що шибайголови вирішили перевірити, чи можливо, щоб у старенького британського кабріолета прискорення від 0 до 100 км/год було кращим, ніж у найкрутіших гіперкарів сучасності – близько 2 секунд. Моторошний крик Фредді із прірви за дамбою засвідчив, що таке й справді можливо. Та стрибати за ним слідом, чомусь, зовсім не хочеться. Краще піти подивитись новий сезон шоу Top Gear.

Також цікаво: Mercedes E55 AMG перетворили на дріфтовий мега-карт з зарядом у 700 сил (відео)