Відповідальність за це безумство несуть шибайголови з клану Кена Блока Hoonigan.

Цей незвичайний і надзвичайний трек-кар з’явився на світ, після чергового “а що, як … ?”. Головне, щоб тепер, після “дивіться, як я вмію”, ніхто не покалічився.

Дивіться також: Відео: дикі танці у виконанні Ілона Маска

Точне співвідношення маси до потужності останнього творіння команди Hoonigan невідоме. Однак 700-сильний двигун AMG налаштуваний під дріфт та легкий відкритий кузов без жодного натяку на зовнішню обшивку говорять самі за себе. А ще краще про цю креацію розповідає його екшн-відео.



Про те, з чого, як і навіщо був створений цей шалений карт, розповідається у першій частині відео (з субтитрами). Творці машини кажуть, що їм вдалось підвищити продуктивність V8 AMG з п’яти до семи сотень кінських сил. Пробний дріфт-заїзд на карті провів особисто керівник проекту Шер’яр Кхан. Йому так кортіло сісти за кермо, що забув вдягнути шолом.

Також цікаво: У Стенфорді культовий DeLorean перетворили на електрокар, обладнали автопілотом і запрограмували на фігурний дріфт