Ответственность за это безумие несут сорвиголовы из клана Кена Блока Hoonigan.

Этот необычный и необычайный трек-кар появился на свет после очередного “а что если ... ?". Главное, чтобы теперь, после “смотрите, как я умею”, никто не покалечился.

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Точное соотношение массы к мощности последнего творения команды Hoonigan неизвестно. Однако 700-сильный двигатель AMG, настроенный под дрифт, и легкий открытый кузов без всякого намека на внешнюю обшивку говорят сами за себя. А еще лучше об этой креации рассказывает его экшн-видео.

О том, с чего, как и зачем был создан этот безумный карт, рассказывается в первой части видео (с субтитрами). Создатели машины говорят, что им удалось повысить производительность V8 AMG с пяти до семи сотен лошадиных сил. Пробный дрифт-заезд на карте провел лично руководитель проекта Шерьяр Кхан. Ему так хотелось сесть за руль, что забыл надеть шлем.

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