"Нарешті, електрокар, здатний вкрасти ваше серце".

Американський підрозділ Porsche, вперше з 1997 року, запустив рекламну кампанію до масштабної події – “Супербоула” – фінального матчу національної футбольної ліги США, який охоплює аудиторію понад 100 мільйонів чоловік. Очевидно, на новий електрокар Taycan німецька марка покладає великі надії.

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Оригінальну назву рекламного ролика (подовженої версії реклами для телебачення) англійською мовою можна трактувати двозначно: The Heist означає як угон, бандитський наліт чи пограбування. Остання версія – не на користь дорогого електрокара Porsche. Тим не менш, “грабунок” обігрується в слогані у кінці відео: “Нарешті, електрокар, здатний вкрасти вас. Абсолютно новий Taycan”.

Сюжет відео цілком заслуговує на статус короткометражного фільму. За сюжетом, у штутгартському музеї Porsche відбувається таємниче викрадення нового Taycan Turbo S, в погоню за яким пускаються мало не всі охоронці на кількох знакових спорткарах з експозиції. Одному з них “пощастило” отримати особливий повільний червоний “родстер” Porsche зразка 1960 року… У гонитві приймають участь гоночний Porsche 917 K, гібридний гіперкар 918 Spyder, останнє покоління 911 GT2 RS. А ще, на 45-ій секунді відео “засвітили” ще офіційно не представлену новинку – GT3 в кузові 992.

Porsche Taycan, представлений у вересні 2019 року, вже встиг здобути звання “Автомобіль року” в Німеччині, отиримати бюджетну версію 4S та зібрати десятки тисяч попередніх замовлень. Однак залишається менш дальнохідним та дорожчим за головного суперника – Tesla Model S.

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