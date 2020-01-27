Наконец, электрокар, способный украсть ваше сердце.

Американское подразделение Porsche, впервые с 1997 года, запустило рекламную кампанию к масштабному событию – “Супербоулу” – финальному матчу национальной футбольной лиги США, который охватывает аудиторию более 100 миллионов человек. Очевидно, на новый электрокар Taycan немецкая марка возлагает большие надежды.

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Оригинальное название рекламного ролика (удлиненной версии рекламы для телевидения) на английском языке можно трактовать двояко: The Heist означает как угон, бандитский налет или ограбление. Последняя версия – не в пользу дорогого электрокара Porsche. Тем не менее, “грабеж” обыгрывается в слогане в конце видео: “Наконец, электрокар, способный украсть вас. Абсолютно новый Taycan”.

Сюжет видео вполне заслуживает статус короткометражного фильма. По сюжету, в штутгартском музее Porsche происходит таинственное похищение нового Taycan Turbo S, в погоню за которым пускаются чуть ли не все охранники на нескольких знаковых спорткарах из экспозиции. Одному из них “повезло” получить особый медленный красный “родстер” Porsche образца 1960 года... В погоне принимают участие гоночный Porsche 917 K, гибридный гиперкар 918 Spyder, последнее поколение 911 GT2 RS. А еще, на 45-й секунде видео “засветили” пока что официально не представленную новинку – GT3 в кузове 992.

Porsche Taycan, представленный в сентябре 2019 года, уже успел получить звание "Автомобиль года" в Германии, получить бюджетную версию 4S и собрать десятки тысяч предварительных заказов. Однако остается менее дальноходным и дороже главного соперника – Tesla Model S.

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