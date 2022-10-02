Во время тестового заезда двигатель "выплюнул" больше огня, чем предполагалось.

Роберт Мэддокс, которого все в основном знают как «Безумного ракетчика», создает импульсные реактивные двигатели для различных транспортных средств. Он их строит, испытывает, ремонтирует и создает новые. В основном эти моторы работают по назначению, но иногда взрываются. Вот как сейчас.

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Кто не знает этого сумасшедшего деда, представляем: Медоксу сейчас за 60 лет, и он наслаждается своими золотыми годами, делая то, что делал всю свою жизнь: придумывает всевозможные сумасшедшие транспортные средства на основе ракетных двигателей.

Он устанавливает их на все подряд: скейтборды, трициклы, картинги, велосипеды, автомобили и т.д. Он появился в «Разрушителях мифов», в «Гараже монстров» Джесси Джеймса, и заработал немало денег, продавая свои изобретения.

Одна из его последних конструкций – Desert Rat (который он также называет Dragon), модифицированный драгстер, дающий 122 кг тяги назад, чей двигатель работает примерно при 649 градусах по Цельсию. "Безумный ракетчик" впервые показал его еще в августе, а теперь он просто покатался на своем драгстере, но поездка пошла не так, как планировалось.

Реактивный двигатель Desert Rat просто взорвался, расплавив теплозащитный экран и оставив за собой шлейф густого темного дыма.

Но "Безумного ракетчика" невозможно остановить. Это не первая его неудача с импульсными реактивными двигателями и, вероятно, не последняя. Еще одна подобная авария произошла около двух месяцев назад, когда он ехал на карте с двойным импульсным двигателем. Но неудачи популярны на YouTube, помогая ему получить еще больше хитов и лайков.

Посмотрите, как загорелся двигатель Desert Rat в видео: