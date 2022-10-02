Під час тестового заїзду двигун "виплюнув" більше вогню, ніж передбачалось.

Роберт Меддокс, якого більше знають «Божевільний ракетник», створює імпульсні реактивні двигуни для різноманітних транспортних засобів. Він їх будує, випробовує, ремонтує та створює нові. Здебільшого ці мотори працюють за призначенням, але час від часу вибухають. От як зараз.

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Хто не знає цього божевільного діда, представляємо: Медоксу зараз за 60 років, і він насолоджується своїми золотими роками, роблячи те, що робив усе своє життя: будує різноманітні божевільні транспортні засоби на основі ракетних двигунів.

Він встановлює їх на все підряд: скейтборди, трицикли, картинги, велосипеди, автомобілі тощо. Він з’явився в «Руйнівниках міфів», у «Гаражі монстрів» Джессі Джеймса, і заробив чимало грошей, продаючи свої винаходи.

Однією з його останніх конструкцій є Desert Rat (який він також називає Dragon), модифікований драгстер, який дає 122 кг тяги назад і чий двигун працює приблизно при 649 градусах за Цельсієм. “Божевільний ракетник” вперше показав його ще в серпні, а тепер він просто покатався на своєму драгстері, але поїздка пішла не так, як планувалося.

Реактивний двигун Desert Rat просто вибухнув, розплавивши теплозахисний екран і залишивши за собою шлейф густого темного диму.

Але “Божевільного ракетника” неможливо зупинити. Це не перша його невдача з імпульсними реактивними двигунами і, ймовірно, не остання. Ще одна така аварія сталася близько двох місяців тому, коли він їхав на карті з подвійним імпульсним двигуном. Але невдачі популярні на YouTube, допомагаючи йому отримати ще більше хітів і лайків.

Подивіться, як загорівся двигун Desert Rat у відео нижче: