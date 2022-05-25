Для этого не требуется дорогостоящее оборудование.

Дефицит дизельного горючего побуждает фермеров к самостоятельному изготовлению биодизеля Ведь это топливо более экологично, а в последнее время – даже дешевле дизеля из нефтепродуктов.

К тому же высокие цены на нефть, повышение требований к экологичности горючего и уменьшение выбросов СО2 делают себестоимость производства биотоплива сопоставимой с традиционным горючим, информирует портал “Куркуль”. Об этом свидетельствует рост объемов производства в мире.

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Как сделать биотопливо самостоятельно?

Процесс получения биодизельного топлива достаточно прост. Потребуется только масло, спирт и катализатор. Весь процесс состоит в том, что из растительного масла нужно вытеснить глицерин и заменить его спиртом.

Для производства биодизеля употребляются особые установки. Однако в не очень больших объемах его можно изготовить самостоятельно. Конечно, кустарное производство не будет слишком выгодным, но обеспечит собственный парк сельхозтехники дефицитным топливом.

Так для 1 тысячи литров биотоплива требуется 1 т масла, 111 кг спирта, 12 кг катализатора. Из этого количества кроме горючего, мы получим дополнительно 150 л глицерина в первоначальном виде.

Лучшие масла для получения биотоплива – это нейтральные растительные масла из рапса, кукурузы и подсолнечника. Что касается спирта, то кроме метанола обычно можно использовать и другие его виды, такой как и этиловый. Однако чем больше алкоголя, тем меньше выход в реакции. Также лучше использовать 100% спирт, потому что при примесях воды образуется дополнительный третий слой.

Плюсы и минусы биодизеля

Биодизель имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества биодизеля:

экологичность (количество выбросов вредных соединений и твердых частиц при работе двигателя на биодизеле уменьшается на 20-25%, серы – на 98%, сажи – от 50 до 61%, гидрокарбонатов – и углекислых монооксидов – на 30–34%);

менее негативное влияние на двигатель (межремонтный период увеличивается примерно на 50%, более длительная работа форсунок);

улучшает запуск двигателя;

наиболее пожаробезопасный вид горючего;

отсутствует неприятный запах.

Недостатки биодизеля: