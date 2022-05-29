Для цього не потрібне дороге обладнання.

Дефіцит дизельного пального спонукає фермерів до самостійного виготовлення біодизеля Адже це пальне більш екологічне, а останнім часом – навіть дешевше за дизель з нафтопродуктів.

До того ж високі ціни на нафту, підвищення вимог до екологічності пального та зменшення викидів СО 2 , роблять собівартість виробництва біопалива співставною з традиційним пальним, інформує портал «Куркуль». Про це свідчить зростання обсягів виробництва у світі.

Також цікаво чи можна заливати біопальне в звичайну машину без FlexFuel?

Як виготовити фермеру біопаливо самостійно?

Процес одержання біодизельного пального є досить простим. Знадобиться тільки олія, спирт і каталізатор. Весь процес полягає в тому, що з олії потрібно витіснити гліцерин і замінити його спиртом.

Для виробництва біодизеля використовуються спеціальні установки. Проте не у дуже великих об’ємах його можна виготовити самостійно. Звичайно, кустарне виробництво не буде надто вигідним, але забезпечить власний парк сільгосптехніки дефіцитним пальним.

Так для 1 тисяч літрів біопалива потрібна 1 т олії, 111 кг спирту, 12 кг каталізатора. З цієї кількості окрім пального, ми отримаємо додатково 150 л гліцерину в первинному вигляді.

Найкращі олії для отримання біопалива — це нейтральні рослинні олії з ріпаку, кукурудзи та соняшника. Щодо спирту, то окрім метанолу, звичайно можна використовувати й інші його види, такий як і етиловий. Однак, чим більше алкоголю, тим менший вихід в реакції. Також найкраще використовувати 100% спирт, бо при домішках води утвориться додатковий третій шар.

Плюси та мінуси біодизеля

Біодизель має свої переваги та недоліки.

Переваги біодизеля:

екологічність (кількість викидів шкідливих сполук і твердих часток при роботі двигуна на біодизелі зменшується на 20-25%, сірки — на 98%, сажі — від 50 до 61%, гідрокарбонатів — та вуглекислих монооксидів — на 30–34%);

менш негативний вплив на двигун (міжремонтний період збільшується приблизно на 50%, триваліша робота форсунок);

покращує запуск двигуна;

найбільш пожежобезпечний вид пального;

відсутній неприємний запах.

Недоліки біодизеля: