Для цього не потрібне дороге обладнання.
Дефіцит дизельного пального спонукає фермерів до самостійного виготовлення біодизеля Адже це пальне більш екологічне, а останнім часом – навіть дешевше за дизель з нафтопродуктів.
До того ж високі ціни на нафту, підвищення вимог до екологічності пального та зменшення викидів СО2, роблять собівартість виробництва біопалива співставною з традиційним пальним, інформує портал «Куркуль». Про це свідчить зростання обсягів виробництва у світі.
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Як виготовити фермеру біопаливо самостійно?
Процес одержання біодизельного пального є досить простим. Знадобиться тільки олія, спирт і каталізатор. Весь процес полягає в тому, що з олії потрібно витіснити гліцерин і замінити його спиртом.
Для виробництва біодизеля використовуються спеціальні установки. Проте не у дуже великих об’ємах його можна виготовити самостійно. Звичайно, кустарне виробництво не буде надто вигідним, але забезпечить власний парк сільгосптехніки дефіцитним пальним.
Так для 1 тисяч літрів біопалива потрібна 1 т олії, 111 кг спирту, 12 кг каталізатора. З цієї кількості окрім пального, ми отримаємо додатково 150 л гліцерину в первинному вигляді.
Найкращі олії для отримання біопалива — це нейтральні рослинні олії з ріпаку, кукурудзи та соняшника. Щодо спирту, то окрім метанолу, звичайно можна використовувати й інші його види, такий як і етиловий. Однак, чим більше алкоголю, тим менший вихід в реакції. Також найкраще використовувати 100% спирт, бо при домішках води утвориться додатковий третій шар.
Плюси та мінуси біодизеля
Біодизель має свої переваги та недоліки.
Переваги біодизеля:
- екологічність (кількість викидів шкідливих сполук і твердих часток при роботі двигуна на біодизелі зменшується на 20-25%, сірки — на 98%, сажі — від 50 до 61%, гідрокарбонатів — та вуглекислих монооксидів — на 30–34%);
- менш негативний вплив на двигун (міжремонтний період збільшується приблизно на 50%, триваліша робота форсунок);
- покращує запуск двигуна;
- найбільш пожежобезпечний вид пального;
- відсутній неприємний запах.
Недоліки біодизеля:
- залишки метанолу в біодизелі є потужним розчинником і спричиняють розбухання гумових деталей техніки (прокладки та трубки з натуральної гуми);
- при пробігу 1000-1500 км, з моменту переходу на біодизель, рекомендується заміна паливних фільтрів;
- зберігати біодизель понад 3 місяці не рекомендується, оскільки він розкладається;
- низька температура загустіння (починає гуснути при −10 °C);
- низька рентабельність виробництва.