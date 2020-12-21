Автомобили советских времен сегодня можно купить чуть дороже металлолома, что позволяет всем желающим ставить над ними безумные эксперименты. А блогеры из канала ddKaba решили устроить с такими машинами парный краш-тест.

Кто из автомобилей лучше выдержит удар: "Шестерка" или "Москвич"?

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ВАЗ-2106 оснащен компактным мотором от ВАЗ-21011 объемом 1,3 литра, но его коробка передач привинчена к полу. При ударе она смещается вверх или вниз, разрывая кузов, из-за чего машина "складывается пополам". Москвич 412 имеет тяжелый 1,5-литровый мотор, а по весу обе машины примерно одинаковы.

Результаты краш-теста достаточно предсказуемые – обе машины оставили водителям и передним пассажирам минимум шансов пережить аварию. После столкновения, передние части обоих автомобилей были разбиты.

"Шестерка" имела хуже вид снаружи, однако в салоне "Москвича" повреждения были значительно сильнее – от удара мотор сместился в салон, а руль наклонилось так, что просто раздавил бы водителя.

Блогер отдал победу в тесте ВАЗ 2106, поскольку его передняя часть пострадала не так сильно и выжить в реальной аварии у водителя "шестерки", якобы, больше шансов.