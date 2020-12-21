Автомобілі радянських часів сьогодні можна купити трохи дорожче металобрухту, що дозволяє усім охочим ставити над ними найбожевільніші експерименти. А блогери з каналу ddKaba вирішили влаштувати з такими машинами парний краш-тест.

Котрий з автомобілів краще витримає удар: “Шістка” чи “Москвіч”?

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ВАЗ 2106 оснащений компактнішим мотором від ВАЗ 21011 об'ємом 1,3 літра, але його коробка передач пригвинчена до підлоги. При ударі вона зміщується вгору або вниз, розриваючи кузов, через що машина “складається навпіл”. Москвіч 412 має важчий 1,5-літровий мотор, а за вагою обидві машини приблизно однакові.

Результати краш-тесту є досить передбачуваними – обидві машини залишили водіям та переднім пасажирам мінімум шансів пережити аварію. Після зіткнення, передні частини обох автомобілів були розтрощені.

“Шістка” мала гірший вигляд зовні, однак у салоні “Москвіча” ушкодження були значно більшими – від удару мотор змістився в салон, а кермо нахилилось так, що просто розчавило б водія.

Блогер віддав перемогу у тесті ВАЗ 2106, оскільки його передня частина постраждала не так сильно і вижити в реальній аварії у водія “Шістки”, начебто, більше шансів.