Премиальный корейский седан демонстрирует свой спортивный дух во всей красе.

Марка Genesis полностью отделилась от Hyundai и начала смещать приоритеты. Если раньше козырями бренда были статусный вид и роскошь по более доступной, чем у конкурентов, цене, то новые модели марки становятся более драйверскими.

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Genesis G70 стремится откусить кусок пирога у BMW 3 Series, бизнес седанов Audi и Cadillac. В новом рекламном видео от Genesis, одном из целой серии, G70 выполняет трюки, которые обычно на подобных автомобилях не делают. Разве что в кино.

В первом эпизоде гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст повторил трюк из “Форсажа” – разворот под полуприцепом грузовика. Сначала Genesis G70 движется задним ходом, затем разворачивается на 180 градусов и проходит точно между колесами фуры, что движется.

Постановщики трюка говорят, что главной сложностью было вписать 4,7-метровый седан в пространство под платформой длиной всего на два метра больше, за сам автомобиль. Между крышей машины и контейнером также оставалось немного места, однако это было постоянной величиной. В будущих эпизодах авторы обещают повторить некоторые сцены из “Малыша на драйве” и “Драйва”.

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