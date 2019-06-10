Преміальний корейський седан демонструє свій спортивний дух у всій красі.

Марка Genesis повністю відокремилась від Hyundai та почала зміщувати пріоритети. Якщо раніше козирами бренду були статусний вигляд та розкіш за доступнішою, ніж у конкурентів, ціною, то нові моделі марки стають більш драйверськими.

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Genesis G70 прагне відкусити шмат пирога у BMW 3 Series, бізнес седанів Audi та Cadillac. У новому рекламному відео від Genesis, одному з цілої серії, G70 виконує трюки, які зазвичай на подібних автомобілях не роблять. Хіба що у кіно.

У першому епізоді гонщик і колишній співведучий американської версії Top Gear Таннер Фауст повторив трюк з “Форсажу” – розворот під напівпричепом вантажівки. Спочатку Genesis G70 рухається заднім ходом, потім розвертається на 180 градусів і проходить точно між колесами фури, що рухається.



Постановники трюку кажуть, що головною складністю було вписати 4,7-метровий седан в простір під платформою довжиною лише на два метри більше, за сам автомобіль. Між дахом машини і контейнером також залишалося небагато місця, однак це було сталою величиною. У майбутніх епізодах автори обіцяють повторити деякі сцени з “Малюка на драйві” і “Драйву”.

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