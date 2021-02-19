Специалисты баварского автопроизводителя в этом проекте отвечали за дизайн.

Sundancer 370 Outboard с подвесными двигателями отличается плавными линиями, изящными изгибами и характерной кабиной.

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Частично открытая кабина яхты является идеальным местом для проведения обеденных вечеринок, так как имеет встроенный бар и гриль Kenyon. Кабина также может быть оборудована опционными столиками из тикового дерева и холодильником.

Под палубой есть шикарный интерьер с домашним уютом. Он светлый и “воздушный” благодаря окнам со стороны корпуса и мансардному окошку, а Г-образный диван позволяет расслабиться во время просмотра смарт-телевизора. Диван превращается в огромную кровать, когда наступает время спать.

Фото: Sea Ray Sundancer 370 Outboard / Sea Ray

Среди других выдающихся моментов яхты – камбуз с каменной столешницей, холодильник и микроволновая печь. На лодке также относительно просторная ванная комната с душем.

Лодка оснащена тремя подвесными двигателями Mercury Verado 300. Яхта также предлагается с цифровыми приборами Dual Digital Dash с 16-дюймовыми сенсорными дисплеями Simrad.

Лодка Sundancer 370 уже доступна для заказа в Северной Америке.