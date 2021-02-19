Спеціалісти баварського автовиробника у цьому проекті відповідали за дизайн.

Sundancer 370 Outboard з підвісними двигунами відрізняється плавними лініями, витонченими вигинами та характерною кабіною.

Також цікаво: Кращі яхти і човни з автомобільними іменами

Частково відкрита кабіна яхти є ідеальним місцем для проведення обідніх вечірок, оскільки має вбудований бар та гриль Kenyon. Кабіна також може бути обладнана опційними столиками з тикового дерева та холодильником.

Під палубою є шикарний інтер’єр з домашнім затишком. Він світлий і “повітряний” завдяки вікнам з боку корпусу та мансардному віконцю, а Г-подібний диван дозволяє розслабитися під час перегляду смарт-телевізора. Диван перетворюється на велетенське ліжко, коли настає час спати.

Фото: Sea Ray Sundancer 370 Outboard / Sea Ray

Серед інших визначних моментів яхти – камбуз із кам’яною стільницею, холодильник та мікрохвильова піч. На човні також є відносно простора ванна кімната з душем.

Човен оснащений трьома підвісними двигунами Mercury Verado 300. Яхта також пропонується з цифровими приладами Dual Digital Dash з 16-дюймовими сенсорними дисплеями Simrad.

Човен Sundancer 370 вже доступний для замовлення в Північній Америці.