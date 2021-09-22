Организация Deutsche Umwelthilfe (Немецкая экологическая помощь) подала в суд на автопроизводителей за "саботаж" отказа от ДВС и сокращения выбросов углерода.

Хотя автомобильная промышленность пытается сократить выбросы углерода, она все еще является одним из главных источников загрязнения климата. По данным "Межправительственной группы экспертов по изменению климата", транспорт производит 14% техногенных парниковых газов. Пассажирские транспортные средства являются лишь частью этой цифры. Несмотря на это, BMW и Daimler получили судебные иски в Германии из-за изменения климата.

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Иски Deutsche Umwelthilfe против немецких автогигантов были представлены в региональные суды Мюнхена и Штутгарта, в понедельник вечером.

В письмах, присланных в начале сентября автопроизводителям, выдвигалось требование прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2030 года. Согласие или отказ от производителей ждали до 20 сентября. Автоконцерны проигнорировали сроки ультиматума и не объявили о полном отказе от ДВС.

Следующими на очереди в экологических организаций компания Volkswagen, а также нефтяной гигант Wintershall Dea. Ранее такой иск уже получал нефтяной концерн Shell и проиграл суд – экологи заставили компанию принять обязательства сократить выбросы двуокиси углерода на 45% к 2030 году.