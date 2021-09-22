Організація Deutsche Umwelthilfe (Німецька екологічна допомога) подала до суду на автовиробників за "саботаж" відмови від ДВЗ та скорочення викидів вуглецю.

Хоча автомобільна промисловість намагається скоротити викиди вуглецю, вона все ще є одним з головних джерел забруднення клімату. За даними “Міжурядової групи експертів зі зміни клімату”, транспорт продукує 14% техногенних парникових газів. Пасажирські транспортні засоби є лише частиною цієї цифри. Попри це, BMW та Daimler отримали судові позови в Німеччині за зміну клімату.

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Позови Deutsche Umwelthilfe проти німецьких автогігантів були подані в регіональні суди Мюнхена та Штутгарта, у понеділок увечері.

У листах, надісланих на початку вересня автовиробникам, висувалась вимога припинити виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року. Згоду чи відмову від виробників чекали до 20 вересня. Автоконцерни проігнорували терміни ультиматуму й не оголосили про повну відмову від ДВЗ.

Наступними на черзі в екологічних організацій компанія Volkswagen, а також нафтовий гігант Wintershall Dea. Раніше такий позов вже отримував нафтовий концерн Shell і програв суд – екологи змусили компанію взяти зобов'язання скоротити викиди двоокису вуглецю на 45% до 2030 року.