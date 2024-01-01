BMW испытывает твердотельные батареи для своих электромобилей

BMW Group внедряет крупноформатные, чистые элементы ASSB от Solid Power в свой тестовый автомобиль BMW i7, который эксплуатируется в районе Мюнхена. Потенциальные преимущества технологии ASSB: более высокая плотность энергии в очень компактной системе хранения по сравнению с современными технологиями.

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BMW Group и Solid Power верят в потенциал настоящей технологии ASSB. Благодаря высокой плотности энергии по сравнению с современными технологиями аккумуляторов, аккумуляторы ASSB имеют потенциал для достижения большего запаса хода, при этом не сильно влияют на общий вес авто.

Концептуальная батарея, интегрированная в тестовый автомобиль BMW i7, сочетает проверенные принципы конструкции Gen5 (призматические элементы в модулях) с новыми, инновационными концепциями модулей для интеграции элементов ASSB от Solid Power.

Использование твердотельных элементов питания с электролитами на основе сульфидов и их полная интеграция в аккумуляторный блок предоставят BMW Group дальнейшие важные результаты в программе испытаний в течение следующих месяцев.

Инновационные элементы были разработаны и изготовлены Solid Power в сотрудничестве с экспертами BMW Group. Для внедрения технологии ASSB в конкурентоспособную систему хранения энергии необходимы дальнейшие шаги развития.

Чтобы иметь возможность быстро и эффективно внедрять инновации в технологии аккумуляторных элементов, BMW Group сотрудничает в сети с около 300 партнеров, включая известные компании, стартапы и университеты.