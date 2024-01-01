BMW випробовує твердотільні батареї для своїх електромобілів

BMW Group впроваджує великоформатні, чисті елементи ASSB від Solid Power у свій тестовий автомобіль BMW i7, який експлуатується в районі Мюнхена. Потенційні переваги технології ASSB: вища щільність енергії в дуже компактній системі зберігання порівняно з сучасними технологіями.

До речі CATL обіцяє випустити акумулятори, які заряджаються за 15 хвилин

BMW Group та Solid Power вірять у потенціал справжньої технології ASSB. Завдяки вищій щільності енергії порівняно з сучасними технологіями акумуляторів, акумулятори ASSB мають потенціал для досягнення більшого запасу ходу, при цьому не сильно впливають на загальну вагу авто.

Концептуальна батарея, інтегрована в тестовий автомобіль BMW i7, поєднує перевірені принципи конструкції Gen5 (призматичні елементи в модулях) з новими, інноваційними концепціями модулів для інтеграції елементів ASSB від Solid Power.

Використання твердотільних елементів живлення з електролітами на основі сульфідів та їх повна інтеграція в акумуляторний блок нададуть BMW Group подальші важливі результати в програмі випробувань протягом наступних місяців.

Інноваційні елементи були розроблені та виготовлені Solid Power у співпраці з експертами BMW Group. Для впровадження технології ASSB у конкурентоспроможну систему зберігання енергії необхідні подальші кроки розвитку.

Щоб мати змогу швидко та ефективно впроваджувати інновації в технології акумуляторних елементів, BMW Group співпрацює в мережі з близько 300 партнерів, включаючи відомі компанії, стартапи та університети.