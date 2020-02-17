Оригинал баварцы оставят себе, а для покупателей выпустят 500 репродукций.

Три экземпляра купе BMW M2 Competition превратились в полотна для уличного художника FUTURA 2000, он же Леонард Хилтон МакГурр. Эти машины станут новыми экспонатами для галереи BMW. А еще один экземпляр M2 Competition был создан мастером граффити и дизайнерами немецкой марки специально для тиражирования.

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Фото: BMW M2 by Futura 2000 / BMW

M2 by Futura 2000 будет выпущен серией из 500 машин. Такие спорткары будут отличать бамперы с графикой, особые 19-дюймовые диски черного цвета и особый интерьер с обязательным номерной табличкой с подписью художника. В продажу особые спорткары должны поступить летом, стоимость не была объявлена. Актуальную модель BMW M2 Competition (F87) в Украине можно купить за 1 575 938 гривен.

Баварская марка вспоминает, что первый арт-кар появился еще в 1975 году, это был спорткар BMW 3.0 CSL от скульптора Александра Колдера. Со временем это превратилось в хорошую традицию и сегодня в музее BMW можно увидеть уже более двух десятков таких машин.

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