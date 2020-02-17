Оригінал баварці залишать собі, а для покупців випустять 500 репродукцій.

Три екземпляри купе BMW M2 Competition перетворились на полотна для вуличного художника FUTURA 2000, він же Леонард Хілтон МакГурр. Ці машини стануть новими експонатами для галереї BMW. А ще один примірник M2 Competition був створений майстром графіті та дизайнерами німецької марки спеціально для тиражування.

Дивіться також: Швидкісний катер Cigarette Racing 59’ Tirranna AMG Edition – це "Гелік" для води

Фото: BMW M2 by Futura 2000 / BMW

M2 by Futura 2000 буде випущено серією з 500 машин. Такі спорткари відрізнятимуть бампери з графікою, особливі 19-дюймові диски чорного кольору та особливий інтер’єр з обов’язковою номерною табличкою за підписом художника. У продаж особливі спорткари повинні надійти влітку, вартість не була оголошена. Актуальну модель BMW M2 Competition (F87) в Україні можна купити за 1 575 938 гривень.

Баварська марка згадує, що перший арт-кар з'явився ще в 1975 році, це був спорткар BMW 3.0 CSL від скульптора Олександра Колдера. З часом це перетворилось на гарну традицію і сьогодні в музеї BMW можна побачити вже більше двох десятків таких машин.

Також цікаво: Розмір має значення: нова BMW 4 Серії показала гігантську решітку радіатора