Пока что это концепты от исследовательского подразделения BMW Group Research, однако они имеют все шансы присоединиться к растущей линейке электротранспорта баварского производителя.

Несмотря на то, сколько компаний сегодня занимаются доставкой еды, городская мобильность уже изменилась так, как мало кто предполагал. И продолжит меняться. А это значит, что будет потребность в новых видах транспорта и BMW хочет одной из первых начать зарабатывать на этом деньги.

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Немецкий автогигант уже занят производством автомобилей и двухколесников, однако пока не представлен в сегментах электрических самокатов и грузовых велосипедов. Но вскоре это может измениться благодаря двум концептам, представленным баварцами на этой неделе: Dynamic Cargo и Clever Commute.

Dynamic Cargo – это трехколесник, предназначенный для перевозки груза или детей. Конструкция предусматривает основную одноколесную переднюю раму, соединенную через поворотную ось с двухколесной задней секцией, где расположена транспортная платформа. В движение трайк приводится электрическим силовым агрегатом (характеристики не указаны), который начинает работать, как только райдер начинает крутить педали. Грузовая зона сзади настраивается для разнообразных задач.

Clever Commute – это электрический самокат, также спроектированный с прицелом на грузовые перевозки. Скутер можно сложить и укоротить, чтобы обеспечить легкую транспортировку в автомобиле (помещается в багажник BMW 3 серии или выше) или общественном транспорте. Самокат оснащен мотор-колесом спереди, что позволяет ему легче преодолевать подъемы на склоны.

Оба транспортных средства предусматривают быстросменные аккумуляторы для облегчения подзарядки и имеют дальность действия более 20 км.

Сама компания BMW не планирует выпускать ни один из этих аппаратов. Зато баварцы “уже ведут переговоры с потенциальными лицензиатами”.

Фото: концепты грузового электротранспорта Clever Commute и Dynamic Cargo / BMW