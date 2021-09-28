Один представляет класс мототехники, а другой – вело.

BMW представила концепты двухколесного электротранспорта i Vision AMBY и Motorrad Vision AMBY. Они предусматривают транспорт для ближайшего будущего, адресованный "жителям городов с современным образом жизни".

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BMW i Vision AMBY представляет электровелосипед, предназначенный для езды по асфальту и бездорожью. Он имеет три скоростных режима движения: до 25 км/ч на велодорожках, до 45 км/ч на обычных городских дорогах и до 60 км/ч на многорядных загородных шоссе.

Велосипед оснащен системой Pedal Assist, в которой электромотор выступает помощником, усиливая усилия на педалях от ног велосипедиста.

BMW Motorrad Vision AMBY – электрический мотард, который также имеет три скоростных режима движения от 25 до 60 км/ч. Его мощность, по-видимому, должна быть выше, чем у Vision AMBY, как и запас хода и вес.

Никаких технических подробностей, кроме скорости, производитель не приводит, как и не говорит, когда можно будет увидеть подобную технику на дороге.