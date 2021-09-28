Один представляє клас мототехніки, а інший – вело.

BMW представила концепти двоколісного електротранспорту i Vision AMBY та Motorrad Vision AMBY. Вони передбачають транспорт для найближчого майбутнього, адресований “жителям міст з сучасним способом життя”.

Дивіться також: Piaggio почала продаж свого першого електромопеда

BMW i Vision AMBY уявляє електровелосипед, призначений для їзди по асфальту і бездоріжжю. Він має три швидкісних режими руху: до 25 км/год на велодоріжках, до 45 км/год на звичайних міських дорогах та до 60 км/год на багаторядних заміських шосе.



Велосипед оснащений системою Pedal Assist, в якій електромотор виступає помічником, посилюючи зусилля на педалях від ніг велосипедиста.



BMW Motorrad Vision AMBY – електричний мотард, який також має три швидкісних режими руху від 25 до 60 км/год. Його потужність, очевидно, має бути вищою, ніж у i Vision AMBY, як і запас ходу та вага.



Жодних технічних подробиць, крім швидкості, виробник не наводить, як не каже, коли можна буде побачити подібну техніку на дорозі.