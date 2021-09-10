Він називається Piaggio One і доступний у двох конфігураціях.

Електричний скутер Piaggio One, за словами виробника, єдиний у класі має достатньо великий відсік під сидінням, щоб вміщувати шолом.

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Попри компактний формат, скутер має простору зону для ніг, що забезпечує комфортну їзду. Пасажирські підніжки – висувні.

Мопед оснащений 5,5-дюймовим кольоровим екраном із датчиком світла, який адаптує колір та фон дисплея, відповідно до пори доби. На екран виводиться вся основна інформація, що стосується швидкості, рівня заряду батареї та запасу ходу, а також складніші дані про подорожі. Наприклад, час у дорозі, миттєве та середнє споживання енергії, а також загальний та частковий одометр.

Скутер Piaggio запускається за допомогою пульта дистанційного керування, замість традиційного ключа. На вибір є два режими водіння, діапазон залежить від того, який із них ви виберете. У режимі ECO скутер має обмежену максимальну швидкість у 30 км/год.

Piaggio One вкомплектовано акумулятором, який легко знімається для швидкої заміни. Щоб повністю зарядити його, потрібно шість годин, тому краще мати додаткові заряджені блоки на заміну.

Електричний скутер Piaggio доступний у двох версіях: стандартна коштує 2700 євро, а версія Active оцінена у 3300 євро. Базова модель має максимальну швидкість 45 км/год і запас ходу 55 км. Версія Active дозволяє розвивати швидкість у 60 км/год і долати до 66 км у режимі Sport або до 85 км у режимі ECO.

Фото: електричний скутер Piaggio One / Piaggio