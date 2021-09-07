Бренд Polestar представив на виставці мобільності у Мюнхені електроскутер, завжди готовий до роботи, оскільки він може заряджатись від електромобіля, коли перевозиться у багажнику.

Polestar привіз на IAA Mobility 2021 електроскутер, створений спільно з фірмою Cake – Makka Polestar Edition. Це серійна модель, яка буде випущена обмеженим тиражем. Разом з ним дебютував концептуальний вантажний електросамокат Re:Move.

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Заснований на Cake Makka, Polestar Edition – це модифікована версія електричного мопеда. Він має власну оптику, чорні деталі, рамку та кришку акумулятора, виконану у власному відтінку Polestar (сніжний матовий), а також задній амортизатор від Öhlins.

Polestar вважає електричний скутер ідеальним “транспортом останньої милі”. Він буде постійно готовим до роботи, оскільки може заряджатись у багажнику Polestar 2.

Двоколісник буде доступний в онлайн-магазині Polestar у розділі “Додаткові аксесуари”. Він спочатку буде доступний у Швеції, Німеччині, Норвегії, Великобританії, Нідерландах та Швейцарії. Ціни на Cake Makka Polestar Edition ще не розкриті, але звичайний Cake Makka коштує від 3500 євро за модель з максимальною швидкістю у 25 км/год і від 3800 євро за модель з максималкою у 45 км/год.

Фото: Cake Makka Polestar Edition / Polestar

Вантажний самокат Polestar Re:Move являє собою прагматичне рішення для транспортування не надто габаритних речей на невеликі відстані. Він також створений у партнерстві з Cake, але носить статус демонстраційного прототипу.

Багатофункціональний електричний транспортер шириною всього 750 мм ідеально підходить для велодоріжок та здатний перевозити вантажі вагою до 180 кг. Алюмінієве шасі має електричний механізм нахилу, що дозволяє самокату “нахилятися” у поворотах, покращуючи стійкість та маневровість, а також зменшуючи коло повороту менше ніж до семи метрів.

Дискові гальма забезпечують надійну зупинку, а задня підвіска з амортизатором слугує для комфорту водія та зменшення втоми. Завжди ввімкнене освітлення покращує видимість, тоді як гальмівні ліхтарі, додаткові індикатори та звуковий сигнал роблять транспорт помітним для пішоходів та учасників дорожнього руху.

Максимальна швидкість транспортного скутера обмежена 25 км/год. Для базової комплектації скутера передбачається тягова батарея на 2,2 кВт-год. Запас ходу виробник не повідомив.

Фото: вантажний електроскутер Polestar Re:Move / Polestar