Бренд Polestar представил на выставке мобильности в Мюнхене электроскутер, который всегда готов к работе, поскольку он может заряжаться от электромобиля, когда перевозится в багажнике.

Polestar привез на IAA Mobility 2021 электроскутер, созданный совместно с фирмой Cake – Makka Polestar Edition. Это серийная модель, которая будет выпущена ограниченным тиражом. Вместе с ним дебютировал концептуальный грузовой электросамокат Re:Move.

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Основанный на Cake Makka, Polestar Edition – это модифицированная версия электрического мопеда. Он имеет собственную оптику, черные детали, рамку и крышку аккумулятора, выполненную в собственном оттенка Polestar (снежный матовый), а также задний амортизатор от Öhlins.

Polestar считает электрический скутер идеальным “транспортом последней мили”. Он будет постоянно готов к работе, поскольку может заряжаться в багажнике Polestar 2.

Транспорт будет доступен в онлайн-магазине Polestar в разделе “Дополнительные аксессуары”. Сначала он будет доступен в Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании, Нидерландах и Швейцарии. Цены на Cake Makka Polestar Edition еще не раскрыты, но обычный Cake Makka стоит от 3500 евро за модель с максимальной скоростью в 25 км/ч и от 3800 евро за модель с максималкой в 45 км/час.

Фото: Cake Makka Polestar Edition / Polestar

Грузовой самокат Polestar Re:Move представляет собой прагматичное решение для транспортировки не слишком габаритных вещей на небольшие расстояния. Он также создан в партнерстве с Cake, но носит статус демонстрационного прототипа.

Многофункциональный электрический транспортер шириной всего 750 мм идеально подходит для велодорожек и способен перевозить грузы весом до 180 кг. Алюминиевое шасси имеет электрический механизм наклона, позволяющий самокату "наклоняться" на поворотах, улучшая устойчивость и маневренность, а также уменьшая круг поворота менее чем до семи метров.

Дисковые тормоза обеспечивают надежную остановку, а задняя подвеска с амортизатором служит для комфорта водителя и уменьшения усталости. Всегда включенное освещение улучшает видимость, в то время как тормозные фонари, дополнительные индикаторы и звуковой сигнал делают транспорт заметным для пешеходов и участников дорожного движения.

Максимальная скорость транспортного скутера ограничена 25 км / ч. Для базовой комплектации скутера предусматривается тяговая батарея на 2,2 кВт-ч. Запас хода производитель не сообщил.

Фото: грузовой электроскутер Polestar Re:Move / Polestar