Защищенная версия будет иметь флагман бренда BMW i7.

BMW – не новичок в нише бронированных авто, поскольку они уже более четырех десятилетий выпускают такие машины. “Эта традиция будет продолжена в 2023 году, – сказал председатель правления Оливер Зипс.

Глава компании отметил, что они "впервые представят полностью электрический автомобиль высокого уровня безопасности, который будет базироваться на BMW i7".

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Несмотря на то, что они ничего больше не сказали об i7 с баллистической защитой, вполне возможно, что она будет построена на основе модификации xDrive60. Она оснащена двумя электромоторами мощностью 536 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Ускорение 0-97 км/ч занимает около 4,5 секунды.

На полном заряде модель i7 xDrive60 имеет ориентировочный запас хода 483 км по циклу тестирования EPA. Конечно, бронированная версия будет тяжелее, поэтому будут немного хуже динамические показатели.