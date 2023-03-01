В самом коротком месяце года в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс. новых легковых авто.

По сравнению с февралем 2022 г. рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое, а по отношению к январскому результату текущего года - на 8%, сообщает Укравтопром.

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Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 351 регистрация. Это на 50% меньше, чем в прошлом. Второй по количеству полученных номеров была марка Volkswagen – 255 шт. (-9%). В то же время BMW прибавила 65% в февральских продажах и закончила месяц на отметке 221 авто, ворвавшись в тройку лидеров.

Четвертый результат продемонстрировали сразу две марки – Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 автомобилей в каждой. Но если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%. Замыкает ТОП-5 февраля Renault – 201 шт. (-69%).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 174 регистрации.