Для обоих доступен 500-сильный двигатель, который делает баварские кроссоверы очень быстрыми.

BMW представила самые мощные кроссоверов X3 и X4 в исполнении M. Для версий М Competition предусмотрено 510-сильный двигатель.

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Ранее BMW не предлагала клиентам M-версий кроссоверов X3 и X4, а сейчас не только сделала это, а еще добавила экстремальную версию М Competition. Стоимость новинок пока не названа, однако известно, что производство X3 м и X4 М начнется в апреле на заводе в Спартанбурге в США.

Фото: BMW X3 М 2020 / BMW

Оба кроссовера, которые по сути являются одним автомобилем в разных кузовах, получили 3-литровый R6 с парой турбин, продуцирующий 480 л. с. мощности, работая в паре с 8-ступенчатым автоматом M Steptronic, имеющим ручной режим переключения. В исполнении м Competition производительность двигателя составляет 510 л. с.

Фото: BMW X3 М Competition 2020 / BMW

Силовой агрегат обеспечивает обычным М “Иксам” ускорение до 100 км/ч за 4,2, а версии Competition – за 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч, при заказе опции M driver's Package – 280 км/час. В BMW X3 М Competition и X4 М Competition максималка достигает 285 км/час.

Фото: BMW X4 М Competition 2020 ​​​​​​​/ BMW

Горячие кроссоверы, вместе с усиленными силовыми установками, получили усовершенствованную подвеску, более мощные тормоза и особое оформление кузова и салона.

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Базовое оснащение кроссоверов включает привод xDrive M с несколькими режимами работы, а система M Dynamic оптимизирует работу подвески и системы полного привода для различных режимов эксплуатации. Усиленные амортизаторы Х3 М имеют электронное управление через меню водителя, с доступными режимами Comfort, Sport и Sport +.

Фото: детали BMW X3 та Х4 М Competition ​​​​​​​/ BMW

Кузов отличается новым обвесом, спойлером на крыше и большим количеством черных акцентов. Для кроссоверов доступны семь цветов окраски, включая новый Toronto Red и эксклюзивный для M-версий вариант Donington Grey. Кроме того, M-кроссоверы получили 20-дюймовые колесные диски, а версии Competition – 21-дюймовые.

Интерьер моделей с шильдиком M отличают спортивные кресла, особый руль, новое оформлением панели приборов и те самые шильдики повсюду. Заказчики имеют выбор из нескольких комбинаций отделки (цвет, материалы) интерьера.

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