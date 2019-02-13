Для обох доступний 500-сильний двигун, який робить баварські кросовери дуже швидкими.

BMW представила найпотужніші кросоверів X3 і X4 у виконанні M. Для версій М Competition передбачено 510-сильний двигун.

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Раніше BMW не пропонувала клієнтам M-версії кросоверів X3 і X4, а зараз не лише зробила це, а ще додала екстремальну версію М Competition. Вартість новинок поки не названа, однак відомо, що виробництво X3 М та X4 М почнеться в квітні на заводі в Спартанбурзі у США.

Фото: BMW X3 М та X4 M 2020 модельного року / BMW

Обидва кросовери, котрі по суті є одним автомобілем у різних кузовах, отримали 3-літровий R6 з парою турбін, котрий продукує 480 к.с. потужності, працюючи у парі з 8-ступінчатим автоматом M Steptronic, що має ручний режим перемикання. У виконанні М Competition продуктивність двигуна становить 510 к.с.

Фото: BMW X3 М Competition 2020 / BMW

Силовий агрегат забезпечує звичайним М “Іксам” прискорення до 100 км/год за 4,2, а версії Competition – за 4,1 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год, при замовленні опції M Driver's Package – 280 км/год. У BMW X3 М Competition та X4 М Competition максималка сягає 285 км/год.

Фото: BMW X4 М Competition 2020 / BMW

Гарячі кросовери, разом з посиленими силовими установками, отримали вдосконалену підвіску, потужніші гальма та особливе оформлення кузова й салону.

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Базове оснащення кросоверів включає привід M xDrive з кількома режимами роботи, а система M Dynamic оптимізує роботу підвіски і системи повного приводу для різних режимів експлуатації. Посилені амортизатори Х3 М мають електронне управління через меню водія, з доступними режимами Comfort, Sport і Sport +.

Фото: деталі BMW X3 та Х4 М Competition ​​​​​​​/ BMW

Кузов відрізняється новим обвісом, спойлером на даху і великою кількістю чорних акцентів. Для кросоверів доступні сім кольорів забарвлення, включаючи новий Toronto Red і ексклюзивний для M-версій варіант Donington Grey. Крім того, M-кросовери отримали 20-дюймові колісні диски, а версії Competition – 21-дюймові.



Інтер’єр моделей шильдиком M відрізняють спортивні крісла, особливие кермо, нове оформленням панелі приладів і ті самі шильдики всюди. Замовники мають вибір з кількох комбінацій оздоблення (колір, матеріали) інтер’єру.

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