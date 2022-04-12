В Харьковской области, где часть территории оккупирована и продолжаются бои, уже разрушено более 800 км дорог государственного значения.

Однако на эвакуационных путях проводится ямочный ремонт, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в телеграме.

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“Часть области остается оккупированной, там продолжаются бои. На сегодня разрушено или повреждено 11 мостов и путепроводов, более 800 км дорог государственного значения”, – отметил он.

В свою очередь заместитель главы ОП проинформировал, что на трассах M-03 Киев – Харьков – Довжанский и М-18 Мерефа – Лозовая проводится ямочный ремонт.

“По этим дорогам пролегают эвакуационные маршруты из региона. Наша задача – обеспечить беспрепятственное движение авто и доставку гуманитарных грузов”, – пояснил Тимошенко.