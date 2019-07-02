"Отдай долг", "Верни деньги" и другие надписи черной краской на кузове припаркованного автомобиля свидетельствуют о том, что кому-то очень наболело уклонение заемщика от возврата денег.

"Скупой у глупый платят дважды", гласит народная мудрость. Владелец серебристого купе BMW 2-й серии теперь точно придется потратить лишнее на ремонт машины, да еще и вернуть долг.

Изувеченный автомобиль был замечен на Печерске – в центральном районе столицы, на улице Дарвина. Фотографии были размещены в паблик DTP Kiev ua.

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Метод для того, чтобы заставить должника вернуть, что должен, был избран радикальный. Разбитые стекла, оторванные зеркала заднего вида и надписи по всему кузову – ремонт "влетит в копеечку".

Фото: изувеченный BMW 2-й серии в Киеве / Facebook / Vladislav Antonov

Возможно, так действует какая-то коллекторская фирма или частный ростовщик, которого возмутил факт наличия новенького автомобиля у должника.

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