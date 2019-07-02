"Віддай борг", "Поверни гроші" та інші написи чорною фарбою на кузові припаркованого автомобіля свідчать про те, що комусь дуже наболіло ухиляння позичальника від повернення грошей.

“Скупий і дурень платять двічи”, говорить народна мудрість. Власник сріблястого купе BMW 2-ї Серії тепер точно буде змушений витратити зайве на ремонт машини, та ще й повернути борг.

Понівечений автомобіль був помічений на Печерську – в центральному районі столиці, на вулиці Дарвіна. Світлини були розміщені у пабліку DTP Kiev ua.

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Метод для того, аби примусити боржника повернути, що має, був обраний радикальний. Розбиті шибки, відірвані дзеркала заднього виду і написи по всьому кузову – ремонт “влетить в копійочку”.

Фото: понівечений BMW 2-ї Серії у Києві / Facebook/Vladislav Antonov

Можливо, так діє якась колекторська фірма або приватний лихвар, котрого обурив факт наявності новенького автомобіля у боржника.

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